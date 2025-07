Zum zweiten Mal seit der Machtübernahme durch die Taliban schiebt Deutschland afghanische Staatsangehörige in ihr Herkunftsland ab. Ein Flugzeug mit 81 Menschen an Bord startete am Freitagmorgen von Leipzig aus Richtung Kabul. Die Männer seien laut Dobrindt "schwere und schwerste Straftäter". Für solche Abschiebungen gebe es "ein ganz berechtigtes Interesse der Bürgerinnen und Bürger." Die Abschiebung erfolgt trotz fehlender diplomatischer Beziehungen zu den Taliban, die nur über Katar vermittelt werden. Dobrindt will künftig direkte Gespräche führen. Die Flüchtlings- und Menschenrechtsorganisationen der Vereinten Nationen lehnen diese Pläne ab.