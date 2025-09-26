In Daaden, im nördlichen Rheinland-Pfalz, ist ein Wohn- und Geschäftshaus bei einer Explosion komplett zerstört worden. Acht Menschen wurden dabei verletzt. Ein 15-Jähriger wurde mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik geflogen. An der Unglücksstelle trat Gas aus. Laut Polizei ist es möglich, dass bei Tiefbauarbeiten eine Gasleitung beschädigt wurde. Der Bereich ist weiträumig gesperrt. Die Gasversorgung in Daaden ist seit der Explosion unterbrochen.