Ärzte ohne Grenzen hat am Freitag fast 200 Migranten aus dem zentralen Mittelmeer gerettet. Das Schiff „Geo Barents“ nahm die Migranten nach einem Motorschaden und einer viertägigen Irrfahrt auf. In insgesamt fünf Rettungsaktionen wurden die Menschen zum Teil aus dem Wasser in Sicherheit gebracht.