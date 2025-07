Alec Baldwins Klage wegen Fehlverhaltens gegen Staatsanwälte und Strafverfolgungsbehörden aus New Mexico wurde abgewiesen, nachdem sein Anwaltsteam keine Fortschritte in dem Fall erzielen konnte. Der Richter wies die Klage ohne Präjudiz wegen mangelnder substanzieller Handlungen ab und räumte Baldwins Anwälten eine Frist von 30 Tagen ein, um eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu beantragen. Sein Anwalt Luke Nikas bezeichnete die Abweisung als „Nichtigkeit“ und wies darauf hin, dass die Vergleichsverhandlungen noch andauern und die Klage gegebenenfalls erneut eingereicht werde. Baldwin hatte den Staatsanwälten „böswillige Strafverfolgung” im Zusammenhang mit seinem Fall wegen fahrlässiger Tötung im Jahr 2021 vorgeworfen, bei dem die Kamerafrau Halyna Hutchins am Set des Films „Rust” ums Leben gekommen war. In der Klage wurde behauptet, dass die Staatsanwälte seine verfassungsmäßigen Rechte verletzt, Beweise zurückgehalten und den Fall aus persönlichen oder beruflichen Gründen verfolgt hätten. Die Zivilklage richtete sich gegen die Sonderstaatsanwältin Kari Morrissey, die Bezirksstaatsanwältin von Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, sowie mehrere Bezirks- und Strafverfolgungsbehörden. Baldwin forderte Straf- und Schadensersatz sowie die Übernahme der Prozesskosten. Sein Strafverfahren wurde im vergangenen Jahr eingestellt, nachdem ein Richter festgestellt hatte, dass der Staat Beweise zurückgehalten hatte. Baldwin behauptet weiterhin, dass er nicht für den Tod von Hutchins verantwortlich ist.