„American Idol“-Supervisor Robin Kaye und ihr Ehemann Tom Deluca wurden tot in ihrem Haus in Südkalifornien aufgefunden, wie die LAPD bestätigt hat. Wie die Polizei mitteilte, führten die Beamten eine Wohlergehenskontrolle durch, nachdem jemand berichtet hatte, seit Tagen nichts mehr von dem Paar gehört zu haben. Nach Angaben der LAPD starben Kaye und Deluca, die beide 70 Jahre alt waren, an mehreren Schusswunden. Die Polizei wurde bereits einige Tage zuvor wegen eines gemeldeten Einbruchs zum selben Wohnhaus gerufen, doch wurde damals kein gewaltsames Eindringen festgestellt. Die Ermittler gehen nun davon aus, dass der Verdächtige durch eine unverschlossene Tür eindrang und im Haus war, als das Ehepaar nach Hause kam. „Es kam zu einer Konfrontation, bei der der Verdächtige ihnen das Leben nahm“, teilte das LAPD in einer Erklärung mit. Raymond Boodarian aus Encino, Kalifornien, wurde im Zusammenhang mit den Morden verhaftet, bestätigte das LAPD. Die Polizei untersucht, ob Boodarian das Paar kannte oder mit früheren Anrufen in der Wohnung in Verbindung stand. Ein Sprecher von „American Idol“ bestätigte den Tod der beiden und sagte: „Wir sind am Boden zerstört, als wir vom Tod von Robin und ihrem lieben Ehemann Tom hörten.“ Kaye kam in der 8. Staffel zu American Idol und war bis zur 23. Staffel als Music Supervisor tätig.