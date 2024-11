Amoklauf in New York: Drei Tote nach Messerangriffen

Am Montagmorgen hat ein Mann im New Yorker Stadtteil Manhattan drei Personen an drei verschiedenen Orten über einen Zeitraum von 2,5 Stunden niedergestochen. Zwei Männer und eine Frau kamen ums Leben. Ein 51-jähriger Obdachloser wurde festgenommen.