Ein Berufungsgericht in Argentinien hat die Anklage gegen den Hotelbesitzer Rogelio „Roger“ Nores und zwei Hotelangestellte im Zusammenhang mit dem Tod von Liam Payne aufgehoben. Die drei wurden ursprünglich im Dezember angeklagt, zwei Monate nachdem der One Direction-Star von einem Balkon des CasaSur Palermo Hotels in Buenos Aires gestürzt war. Die Entscheidung des Gerichts entlastet Nores sowie die Sicherheitschefin des Hotels, Gilda Martin, und den Empfangschef Esteban Grassi, denen eine Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren drohte. Die Staatsanwaltschaft kann Berufung einlegen, hat aber nicht mitgeteilt, ob sie dies tun wird. In der Zwischenzeit bleiben zwei Männer, die beschuldigt werden, Payne vor seinem Tod mit Kokain versorgt zu haben, in Haft und müssen im Falle einer Verurteilung mit Haftstrafen zwischen vier und 15 Jahren rechnen. Nach dem Urteilsspruch sagte Nores dem Rolling Stone: „Ich bin froh, dass das endlich vorbei ist. Ich bin froh, dass ich jetzt nach Großbritannien reisen und mich von meinem Freund verabschieden kann.“ Sein Anwalt, Rafael Cuneo Libarona, behauptete, Nores habe keine rechtliche Verpflichtung gehabt, für Paynes Sicherheit zu sorgen. Nores, dem zuvor vorgeworfen wurde, seine Fürsorgepflicht vernachlässigt zu haben, bestritt, jemals Paynes Manager gewesen zu sein, und erklärte: „Ich habe Liam nie im Stich gelassen... Er war nur mein sehr guter Freund.“