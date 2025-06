Ariana Grandes Großmutter, Marjorie „Nonna“ Grande, ist im Alter von 99 Jahren verstorben, wie die Sängerin via Instagram bekannt gab. "Wir sind am Boden zerstört, mitzuteilen, dass die geliebte Matriarchin unserer Familie verstorben ist. Marjorie (Nonna) Grande ist friedlich in ihrem Haus verstorben und war in jedem Moment ihrer letzten Wochen von ihrer Familie und ihren Lieben umgeben", so die Familie Grande in einem Statement. Nonna war ein Liebling von Arianas Fans und war häufig auf Fotos, Videos und in Interviews zu sehen, die der Popstar im Laufe der Jahre geteilt hat. Sie hatte auch Gastauftritte in Arianas Musik, unter anderem in „Ordinary Things“ von 2024, was sie zur ältesten Person macht, die jemals in den Billboard Hot 100 auftauchte. „Wir feiern die einzige und schönste Nonna“, schrieb Ariana damals und teilte ein Foto von ihr mit der Hot 100 Plakette. Am Ende von „Ordinary Things“ gibt sie Ratschläge für die Ehe: „Geh niemals ins Bett, ohne dir einen Gutenachtkuss zu geben... Und wenn du dich dabei nicht wohlfühlst, bist du am falschen Ort.“ Marjories Stimme, zusammen mit der ihres verstorbenen Mannes Frank, erschien auf „Daydreamin“ von Arianas Album „Yours Truly“ sowie auf „Bloodline“ von ihrem Album „Thank U, Next“.