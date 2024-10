Einer der beiden, im Zusammenhang mit dem Tod von Matthew Perry angeklagten Ärzte, Mark Chavez, hat sich in dem Punkt der Verschwörung am Vertrieb des chirurgischen Narkosemittels Ketamin schuldig bekannt. Chavez' Schuldeingeständnis war Teil einer Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft, die im Gegenzug für seine Kooperation eine geringere Anklage vorsah. Perry wurde am 28. Oktober 2023 von seinem Assistenten tot aufgefunden, wobei der Autopsiebericht Ketamin als Hauptursache für seinen Tod feststellte, zusammen mit den akuten Auswirkungen des anschließenden Ertrinkens. Chavez gab zu, das Ketamin von einem Großhändler und seiner früheren Klinik mit einem gefälschten Rezept bezogen zu haben. Inzwischen musste er seine ärztliche Zulassung und seinen Reisepass abgeben. Der „Friends“-Star kämpfte langfristig mit seiner Sucht und suchte Dr. Salvador Plasencia auf, der ebenfalls im Zusammenhang mit seinem Tod angeklagt wurde. Plasencia wandte sich dann an Chavez, um die Medikamente zu beschaffen. Perry unterzog sich außerdem einer Ketamin-Infusionstherapie zur Behandlung seiner Depressionen. „Ich frage mich, wie viel dieser Idiot wohl zahlen wird“, schrieb Plasencia an Chavez, bevor er Perry die Drogen für 4.500 Dollar verkaufte. Plasencia ist angeklagt, Perry das Ketamin verkauft zu haben, das letztlich zu seinem Tod führte. Auch Jasveen Sangha wird von der Staatsanwaltschaft verdächtigt, die Drogen an Perry verkauft zu haben. Chavez, der im April 2025 verurteilt werden soll, könnte für sein Schuldbekenntnis mit bis zu 10 Jahren Gefängnis rechnen. Perrys persönlicher Assistent Kenneth Iwamasa wurde ebenfalls wegen Verschwörung zum Vertrieb von Ketamin mit Todesfolge in einem Fall angeklagt. Der Regisseur und Bekannte von Perry, Erik Fleming, wurde in einem Fall der Verschwörung zum Vertrieb von Ketamin und in einem Fall des Vertriebs von Ketamin mit Todesfolge angeklagt.