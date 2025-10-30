Die Sanierung des Henkerstegs in Nürnberg verzögert sich um rund vier Wochen. Laut dem Servicebetrieb Öffentlicher Raum können zwei geplante Arbeitsschritte aus statischen Gründen nicht parallel ausgeführt werden. Das Baugerüst der Holzbrücke muss zunächst vollständig entfernt werden, bevor die neue Druckentwässerungsleitung angeschlossen werden kann. Die Arbeiten sollen Mitte November beginnen, nachdem die Pegnitz kurzzeitig abgesenkt wurde. Der Henkersteg soll rechtzeitig zum Christkindlesmarkt wieder freigegeben werden. Die abschließenden Arbeiten am Straßenbelag am Unschlittplatz dauern voraussichtlich noch bis Mitte Dezember.