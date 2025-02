Auto fährt in München in Menschengruppe | Mehrere Menschen verletzt

In München ist ein Auto in eine Menschengruppe gefahren und hat mehrere Menschen verletzt. Das teilte die Polizei in der bayerischen Landeshauptstadt mit. Der Fahrzeugführer befinde sich in Polizeigewahrsam, erklärten die Beamten weiter. Der Zwischenfall ereignete sich demnach im Bereich der Kreuzung zwischen Dachauer Straße und Seidlstraße im Innenstadtbereich unweit des Münchner Hauptbahnhofs. Weitere Einzelheiten nannte die Polizei zunächst nicht.