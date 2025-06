Bad Bunny hat ein Video geteilt, das zeigt, wie ICE-Agenten angeblich Menschen in Carolina, Puerto Rico, festhalten und die ICE-Agenten als „H****söhne“ bezeichnet. „Sie haben einen Haufen Leute... H****söhne, anstatt die Leute in Ruhe zu lassen und zu arbeiten“, sagte er auf Spanisch über das Filmmaterial. Laut dem Beitrag von Bad Bunny benutzten die Agenten bei den Festnahmen in der Avenida Pontezuela offenbar nicht gekennzeichnete Fahrzeuge. Obwohl ICE-Razzien auf dem Festland häufiger vorkommen, wurden in Puerto Rico seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump immer noch etwa 500 dominikanische Einwanderer festgenommen. Etwa 75 % der Festgenommenen sind Dominikaner, und weniger als 80 Personen waren laut ICE-Daten vorbestraft. Bad Bunny schließt sich Künstlern wie Katy Perry und Billie Joe Armstrong an, die die aggressive ICE-Vollstreckung und die gegen Einwanderer gerichteten Taktiken anprangern. Als Reaktion auf das harte Durchgreifen der Bundesregierung gegen Einwanderergemeinschaften sind landesweit Proteste ausgebrochen. Im Jahr 2024 unterstützte Bad Bunny öffentlich Kamala Harris, die sich für die Schaffung einer „Chancenwirtschaft“ für seine Heimat Puerto Rico einsetzt.