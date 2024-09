Ein Sechsjähriger ist in einem Schwimmbad in Korntal-Münchingen in Baden-Württemberg im Rahmen einer Schulbetreuung ums Leben gekommen. Der Junge war mit 14 anderen Kindern und mehreren Aufsichtspersonen in dem Schwimmbad, als er plötzlich regungslos im Wasser trieb, wie die Polizei in Ludwigsburg am Montag mitteilte. Ersthelfer begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Das Kind kam in ein Krankenhaus, wo es jedoch starb. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Donnerstag. Die Todesumstände waren noch unklar.