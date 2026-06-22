Für die beiden Badestellen Seezentrum Muhr am See und Seezentrum Schlungenhof wurde vom örtlichen Gesundheitsamt zunächst ein Badeverbot am Altmühlsee erlassen, seit heute Nachmittag gilt nur mehr eine Warnung. Grund ist die stark gestiegene Konzentration von Blaualgen, die sich wegen der anhaltenden sommerlichen Temperaturen bilden. Die Blaualgen können mit ihren Giftstoffen ein gesundheitliches Risiko darstellen. Nach Kontakt kann es zu Hautreizungen, Übelkeit oder Erbrechen kommen. Badende werden gebeten, die Beschilderung vor Ort zu beachten, da sich die Situation kurzfristig verändern kann.