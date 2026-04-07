Am Mittwoch, den 15. April, findet in Bayern wieder ein Blitzermarathon statt. Wie das Innenministerium mitteilt, starten die verstärkten Geschwindigkeitskontrollen um 6 Uhr morgens. Die genauen Messstellen werden erst kurz vor Beginn der Aktion veröffentlicht. Ziel des Blitzermarathons ist nach Angaben von Innenminister Joachim Herrmann vor allem Aufklärung: Verkehrsteilnehmer sollen für die Einhaltung der Tempolimits sensibilisiert werden. Hintergrund sind weiterhin hohe Unfallzahlen durch überhöhte Geschwindigkeit. Im Jahr 2024 sind in Bayern 495 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Die Aktion ist Teil der europaweiten „Speedweek“, die vom Netzwerk der Verkehrspolizeien ROADPOL organisiert wird. Die Frühjahrs-Aktionswoche läuft in diesem Jahr vom 13. bis 19. April. In diesem Zeitraum wird auch in vielen anderen Bundesländern verstärkt geblitzt.