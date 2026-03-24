Es ist die schwerste juristische Niederlage für den früheren TV-Star Bill Cosby seit seiner Entlassung aus der Haft im Jahr 2021. Ein Gericht im kalifornischen Santa Monica befand den 88-Jährigen des sexuellen Missbrauchs für schuldig und verhängte eine Strafe von 60 Millionen Dollar. Der ehemalige TV-Star soll 1972 eine Kellnerin unter Drogen gesetzt und vergewaltigt haben. Die Klägerin sprach von später Gerechtigkeit.