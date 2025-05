Blake Livelys Anwälte haben bestätigt, dass sie in ihrem bevorstehenden Prozess gegen Justin Baldoni zu den Vorwürfen der sexuellen Belästigung am Set von „Nur noch ein einziges Mal“ aussagen wird. Lively, die im Dezember 2024 Klage einreichte, beschuldigte Baldoni und sein PR-Team auch, während der Promotion des Films eine Hetzkampagne gegen die Medien geführt zu haben. Im Februar änderte sie ihre Klage, um Behauptungen anderer Frauen über Baldonis angebliches Verhalten am Set aufzunehmen. Livelys Anwalt, Mike Gottlieb, sagte gegenüber People, dass sie aussagen werde und nannte den Prozess „den ultimativen Moment für die Geschichte einer Klägerin“. Er bestätigte nicht, ob ihr Ehemann Ryan Reynolds, der ebenfalls in Baldonis 400-Millionen-Dollar-Verleumdungsklage genannt wird, erscheinen wird, merkte aber an, dass die Behauptungen gegen Reynolds „unseriös“ seien. Baldoni behauptet, Reynolds habe heimlich Teile des Drehbuchs umgeschrieben und sich über ihn in „Deadpool & Wolverine“ lustig gemacht. Im März beantragte Livelys Anwaltsteam, Reynolds aus der Klage zu entlassen, da Baldonis Behauptungen rechtlich nicht haltbar seien. Baldoni, der in dem Film Regie führte und die Hauptrolle spielte, beschuldigte Lively außerdem, mit der New York Times zusammenzuarbeiten, um seinen Ruf zu schädigen, und hat eine separate Klage gegen die Publikation eingereicht. Ein Sprecher der New York Times sagte, sie werde sich „energisch verteidigen“. Sowohl Lively als auch Baldoni haben erklärt, dass sie sich nicht auf einen Kompromiss einigen werden. Der Prozess ist für März 2026 angesetzt.