Bobby Sherman, das geliebte Teenie-Idol der 1960er Jahre, Popstar und engagierter Staatsdiener, ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Seine Frau, Brigitte Poublon Sherman, und der Schauspieler John Stamos, ein enger Freund und Botschafter ihrer Wohltätigkeitsorganisation, gaben seinen Tod am 24. Juni auf Instagram bekannt. Brigitte teilte ihre tiefe Trauer und erklärte, dass Bobby nach 29 Jahren Ehe „diese Welt an meiner Hand verlassen hat“. Sie bezeichnete ihn auch als ihren „Märchenprinzen“ und beschrieb den Schauspieler als „mutig, sanft und voller Licht“, selbst in seinen letzten Tagen. Vor kurzem gab Brigitte bekannt, dass bei ihm Nierenkrebs im Stadium 4 diagnostiziert wurde, der sich „überall ausgebreitet“ hatte. Sherman, bekannt für Hits wie „Little Woman“ und seine Rolle in „Here Come the Brides“, bezauberte seine Fans mit seinem charmanten Aussehen. Jenseits der Bühne ging Sherman zu einem Leben im Dienst über, wurde Rettungssanitäter und Ausbilder beim LAPD, wo er „Leben rettete“. Im Jahr 1999 wurde er zum Reserveoffizier des Jahres der LAPD ernannt. Im Jahr 2011 war er Mitbegründer der Brigitte and Bobby Sherman Children's Foundation, einem Jugendzentrum in Ghana. Sherman, der über 100 Songs mit sieben Top-40-Hits veröffentlichte, riet seinen Fans in einem Interview, „einfach das Leben zu genießen, respektvoll mit anderen umzugehen und auf Gott zu vertrauen“.