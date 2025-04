Bombenentschärfung an Stuttgarts Fernsehturm - Waldau gesperrt

Am Sonntag ist die Waldau in Stuttgart abgesperrt worden, Menschen wurden evakuiert. Der Grund: eine Bombenentschärfung des Kampfmittelbeseitigungsdiensts. Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg liegt in einem Waldstück.