Busse und Bahnen stehen wegen Warnstreik in Baden-Württemberg still

Der Nahverkehr im Südwesten steht vielerorts still. Millionen Fahrgäste müssen am Freitag mit großen Einschränkungen bei Straßenbahnen, U-Bahnen und Bussen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi ruft in Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, Heilbronn, Ulm, Esslingen, Konstanz und Baden-Baden die Beschäftigten zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen auf.