Caitlyn Jenner ist inmitten des eskalierenden bewaffneten Konflikts mit dem Iran, der nun schon den vierten Tag andauert, aus Israel geflohen. Sie war zu einer Pride-Veranstaltung nach Tel Aviv gereist, die abgesagt wurde, nachdem Israel tödliche Angriffe auf Teheran gestartet hatte, die sich gegen Atomanlagen richteten. Der Iran antwortete mit Raketenangriffen auf Großstädte wie Tel Aviv und Haifa, woraufhin Israel seinen Luftraum sperrte. Jenner verließ Israel auf dem Landweg und überquerte Jordanien, dessen Luftraum zeitweise offen geblieben ist. Sie plant, nach Los Angeles zurückzukehren. Ihr in Los Angeles ansässiges Team hat die Einzelheiten ihrer Reise nicht bestätigt, aber lokalen Berichten zufolge hat sie die Grenze erfolgreich überquert. Während der Raketenangriffe teilte Jenner in einem X-Posting ihre Unterstützung für Israel mit und schrieb: „Ich bin ein Freund, Befürworter, Verbündeter“. Ein israelischer Influencer postete ein Foto von Jenner, auf dem sie während des Raketenalarms in einem Luftschutzkeller Wein trinkt, und löschte es später. Nach Angaben der Times of Israel sind seit Beginn der iranischen Reaktion mindestens 24 Israelis gestorben und 500 weitere verletzt worden, während der Iran behauptet, 224 Menschen seien bei israelischen Angriffen ums Leben gekommen.