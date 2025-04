Die Rapperin Cardi B, die mit bürgerlichem Namen Belcalis Marlenis Almanzar heißt, hat der Dominikanischen Republik ihr Beileid ausgesprochen, nachdem das Dach des beliebten Nachtclubs 'Jet Set' eingestürzt ist und mindestens 98 Menschen getötet hat. Der Vorfall ereignete sich während eines Konzerts des beliebten dominikanischen Merengue-Sängers Rubby Pérez, der Berichten zufolge durch den Einsturz getötet wurde. Die Rapperin, deren Vater Dominikaner ist, drückte in ihrer 'BG Secret Society'-Community auf Instagram ihr Mitgefühl aus. „Ich bin wortwörtlich in Tränen aufgelöst, wenn ich in meiner Timeline sehe, wie meine dominikanischen Landsleute gerettet werden, einige mit Leben und andere nicht. Ich bin traurig, wenn ich Familien sehe, die verzweifelt und voller Schmerz nach ihren Lieben suchen. Ich habe das Gefühl, dass alle Dominikaner auf der ganzen Welt in einer großen Hora Santa sind und für die Überlebenden und diejenigen beten, die nicht mehr da sind, damit sie in Gottes Herrlichkeit sind“, schrieb sie Die 32-Jährige sandte ihre Gebete an diejenigen, die bei dem Vorfall ein Familienmitglied oder einen Freund verloren haben, und versicherte ihnen, dass sie „diese Erde singend und tanzend verlassen“. Almanzar würdigte Pérez auch als „ikonischen Künstler“, der auf „tragische Weise“ gestorben sei. Sie sagte, sie sei „froh“, dass ihre „letzte Erinnerung an ihn darin bestand, dass er uns seine schöne Stimme mitteilte“, bevor sie ihre Fans aufforderte, „für die zu beten", die in den Vorfall verwickelt waren. Almanzar bekennt sich nach wie vor zu ihrer Liebe zu ihrem dominikanischen Erbe und erzählt, wie sie ihren Kindern die dominikanische Kultur durch Kochen näher bringt. Die Rapperin hält sich häufig in dem Karibikstaat auf, wo sie ein Sommerhaus in der Stadt Las Terrenas besitzt. Mindestens 160 Menschen wurden bei dem Unglück verletzt, und die Rettungsdienste suchen weiter nach weiteren Personen unter den Trümmern.