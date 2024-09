In der Dresdner Innenstadt ist ein Teil der Carolabrücke über der Elbe eingestürzt. Der Teil der Brücke, auf dem die Straßenbahn fahre, sei auf einer Länge von etwa hundert Metern in den Fluss gestürzt, teilte die Feuerwehr in der sächsischen Landeshauptstadt am Mittwoch mit. Betroffen sind demnach auch der Elberadweg und das Terrassenufer. Verletzt wurde niemand. Es herrsche nach wie vor akute Lebensgefahr, sagte ein Feuerwehrsprecher und erklärte, der Bereich um die Brücke müsse daher gemieden werden. Zudem sind Fernwärme-Leitungen beschädigt, weshalb im kompletten Stadtgebiet derzeit die Fernwärme ausfällt — dies könne laut der Feuerwehr noch den gesamten Tag andauern.