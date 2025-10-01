Charlie Javice, Gründerin des Finanzhilfe-Start-ups Frank, ist für den Betrug an JPMorgan Chase zu 85 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Die Bank hatte ihr Unternehmen für 175 Millionen US-Dollar übernommen. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich zwölf Jahre Haft gefordert, doch Richter Alvin Hellerstein hielt das für überzogen. Javice war im März nach einem fünfwöchigen Prozess schuldig gesprochen worden. Sie gründete Frank im Jahr 2017 mit dem Ziel, den Antragsprozess für die US-Studienbeihilfe (FAFSA) zu vereinfachen. Dafür verlangte sie von den Nutzern mehrere Hundert Dollar an Gebühren. Zunächst als aufstrebendes Talent gefeiert, schaffte sie es 2019 sogar auf die „30 Under 30“-Liste von Forbes. Doch sie hatte fälschlich behauptet, Frank habe über vier Millionen Nutzer – tatsächlich waren es nur etwa 300.000. JPMorgan übernahm Frank 2021 in der Annahme, damit Zugang zu Millionen junger Kunden zu gewinnen, entdeckte jedoch bald Hinweise auf den Betrug. „Sie haben einen Tatort übernommen“, sagte die Staatsanwaltschaft vor Gericht. Javice habe gelogen, um eine persönliche Auszahlung von 29 Millionen Dollar zu sichern. „Frau Javice hatte das Geld vor Augen und sie log, um es zu bekommen.“ Der Richter kritisierte auch JPMorgan für mangelnde Sorgfalt bei der Übernahme: „Sie haben sich selbst viel zuzuschreiben.“ Dennoch betonte er, er bestrafe Javices Verhalten „nicht JPMorgans Dummheit“. Javice entschuldigte sich unter Tränen und sagte, sie werde von der Tatsache verfolgt, „dass mein Scheitern etwas Sinnvolles in etwas Schändliches verwandelt hat.“ Eine Berufung gilt als wahrscheinlich.