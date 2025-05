Ed Gale, der vor allem durch seine Rolle als Chucky in dem Film „Chucky die Mörderpuppe“ bekannt wurde, ist im Alter von 61 Jahren gestorben, wie seine Familie bestätigt hat. In einem Facebook-Post schrieb seine Nichte Kayse Gale: „Ed hat seine letzte Verbeugung gemacht und macht jetzt im Jenseits Schlagzeilen“, und erinnerte an seinen Humor und seine Liebe zum Geschichtenerzählen. Gale wurde als Kleinwüchsiger in Plainwell, Michigan, geboren und zog im Alter von 20 Jahren „mit 41 Dollar und einem Traum“ nach Kalifornien, wie seine Nichte schrieb. Sein Filmdebüt im Entenkostüm gab Gale 1986 in der Marvel-Kultkomödie „Howard the Duck“. Er erweckte Chucky in „Chucky die Mörderpuppe“ zum Leben und kehrte für „Chucky die Mörderpuppe 2“ und „Chucky und seine Braut“ zurück. Zu seinen weiteren Rollen gehörten Tasha in „Land of the Lost“ und Auftritte in „Tiptoes“, „Baywatch“ und „Sabrina – Total Verhext!“. Im Laufe seiner Karriere trat Gale in mehr als 130 Filmen, Serien und Werbespots auf und hinterließ „ein Vermächtnis voller fragwürdiger Beleuchtung und erstaunlicher Einzeiler“.