CSD-Demo in Heilbronn

In Heilbronn, wo mit 500 Teilnehmenden gerechnet wurde, sind es nach Polizeischätzungen 350. Der Protest verläuft friedlich, die Demonstrierenden ziehen ungestört von der Theresienwiese am Hauptbahnhof vorbei in die Innenstadt. Passanten filmen die bunt gemischte Gruppe, die mit Musik, Gejohle, Plakaten und Transparenten skandiert: „Lieb’ doch, wen du willst, sei doch, wer du bist.“