Der ehemalige TLC-Star Joseph Duggar, bekannt aus der Reality-Show „19 Kids and Counting“, befindet sich nach Vorwürfen des Kindesmissbrauchs während einer Florida-Reise im Jahr 2020 in Haft. Laut dem Sheriffbüro von Bay County wird dem 31-Jährigen der sexuelle Missbrauch eines Opfers unter zwölf Jahren sowie unsittliches Verhalten vorgeworfen. Die Behörden geben an, dass der Vorfall ein neunjähriges Mädchen am Panama City Beach betraf. Das Sheriffbüro erklärte, Duggar habe während der Reise die Kleidung des Opfers manipuliert und sie unter einer Decke unsittlich berührt. Weiter hieß es, das Opfer habe ausgesagt, Duggar habe sich schließlich für sein Verhalten entschuldigt, woraufhin die Vorfälle aufhörten. Der Fall kam wieder ans Licht, nachdem das Opfer, das inzwischen 14 Jahre alt ist, an einer forensischen Befragung im Zusammenhang mit einer Anzeige wegen früheren sexuellen Missbrauchs teilgenommen hatte. Laut People soll Duggar, als er vom Vater des Opfers und örtlichen Kriminalbeamten konfrontiert wurde, seine Taten gestanden haben. Er sitzt in Arkansas im Gefängnis und wartet auf seine Auslieferung nach Florida. Sein Bruder Josh verbüßt ​​derzeit eine zwölfjährige Haftstrafe wegen Besitzes kinderpornografischen Materials. Vertreter der Familie Duggar haben sich zu den konkreten Vorwürfen noch nicht geäußert.