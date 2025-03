Roy Ayers, der legendäre Jazz-Funk-Pionier, ist im Alter von 84 Jahren in New York City nach langer Krankheit gestorben. Ayers, der als „Godfather of Neo Soul“ bekannt war, prägte die Musik mit seiner charakteristischen Mischung aus Jazz, Funk und Soul nachhaltig. Der 1940 in Los Angeles geborene Ayers kam schon früh mit der Musik in Berührung. Er lernte von seiner Mutter Klavier spielen und studierte später bei dem Jazzmusiker Bobby Hutcherson. Inspiriert von dem Vibraphonisten Lionel Hampton, machte er sich das Instrument zu eigen und veröffentlichte 1963 sein Debütalbum West Coast Vibes. In den 1970er Jahren gründete er Roy Ayers Ubiquity und entwickelte seinen genreübergreifenden Sound weiter. Sein berühmtester Song „Everybody Loves the Sunshine“, der 1976 veröffentlicht wurde, wurde zu einer zeitlosen Sommerhymne und zu einer der meistgesampelten Jazzplatten der Geschichte. Ayers komponierte auch die Musik für den Blaxploitation-Film Coffy und arbeitete mit Ikonen wie Herbie Mann zusammen. Bis ins hohe Alter trat Ayers weltweit auf und war eine feste Größe auf Jazz- und Soul-Festivals. Über seine Musik sagte er einmal: „Jeder liebt die Sonne - außer Dracula“. Sein Vermächtnis lebt durch seine Musik weiter, die noch immer Generationen inspiriert.