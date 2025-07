Die Geschworenen im Bundesprozess gegen Sean „Diddy“ Combs sind zu einem Teilurteil gelangt. Sie haben sich in vier von fünf Anklagepunkten geeinigt, sind aber beim schwerwiegendsten Anklagepunkt, der organisierten Kriminalität, zu keinem Ergebnis gekommen. Auf Erpressung steht eine mögliche lebenslange Haftstrafe. Die anderen Urteile sind noch nicht veröffentlicht worden. Combs, 55, hat auf nicht schuldig plädiert, was alle Anklagepunkte betrifft, darunter je zwei Anklagen wegen Sexhandels und Beförderung zur Ausübung der Prostitution sowie die Anklage wegen Erpressung. Nach zweitägigen Beratungen erklärten die Geschworenen, sie seien sich in der Frage der Erpressung uneinig. Der Richter forderte sie auf, trotz des bevorstehenden Feiertags am 4. Juli weiter zu beraten. Die Staatsanwaltschaft könnte eine Allen-Anklage beantragen, eine umstrittene Anweisung, die eine festgefahrene Jury zu einem Konsens drängt. Nach Ansicht von Rechtsexperten ist die Anklage wegen organisierter Kriminalität am schwierigsten zu beweisen, da sie den Nachweis eines langfristigen kriminellen Unternehmens erfordert, an dem auch andere beteiligt sind. Während des zweimonatigen Prozesses sagten 34 Zeugen aus, darunter Ex-Freundinnen, ehemalige Mitarbeiter, Begleitpersonen und Bundesagenten. Im Falle einer Verurteilung droht Combs eine lebenslange Haftstrafe wegen Erpressung, mindestens 15 Jahre wegen Sexhandels und bis zu 10 Jahre wegen Prostitution.