Am achten Tag des Prozesses gegen Sean 'Diddy' Combs sagten drei Personen aus: ein Bundesagent, ein forensischer Psychologe und Combs' ehemaliger Assistent. Der Agent des Heimatschutzes, Gerard Gannon, setzte seine Aussage fort und beschrieb die Drogen, die in Combs' Haus in Miami gefunden wurden, einschließlich einiger, die in einer vergoldeten Box mit der Aufschrift „Puffy“ aufbewahrt wurden. Außerdem fand man eine Gucci-Tasche mit Pillen, weißem Pulver, einem Strohhalm und einem 100-Dollar-Schein. Laut einer vor Gericht verlesenen Vereinbarung wurden alle Gegenstände positiv auf Betäubungsmittel getestet. Den Geschworenen wurden Fotos der „Puffy“-Box, der beschlagnahmten Drogen und eines Schranks mit 25 Flaschen Babyöl und 31 Flaschen Astroglide-Gleitmittel gezeigt. Eine geladene Handfeuerwaffe wurde in einem Koffer im Gästehaus gefunden, zusammen mit AR-15 Teilen, Munition und Sexspielzeug, so Gannon. Die klinische Psychologin Dawn Hughes sagte darüber aus, wie sich Missbrauchsopfer verhalten. Sie sagte, dass Missbrauchstäter sich auf „Macht und Kontrolle“ verlassen, um die Opfer in Schach zu halten. Die Opfer „erleben ein enormes Maß an Scham, Demütigung und Erniedrigung“, sagte Hughes. Sie beurteilte niemanden, der direkt an dem Fall beteiligt war. Im Kreuzverhör bestätigte Hughes, dass sie noch nie für einen Mann ausgesagt hat, der eines Sexualverbrechens beschuldigt wird: „Ich beurteile keine Straftäter.“ George Kaplan, Combs' ehemaliger Assistent, trat in den Zeugenstand, nachdem ihm Immunität gewährt worden war. Er hatte sich zunächst auf den Fünften Verfassungszusatz berufen. Er koordinierte Essen, Kleidung, Alkohol, Lautsprecher, Drogen und Hotelarrangements, wobei er immer darauf achtete, Kerzen, Babyöl und Astroglide mitzubringen. Kaplan sagte, er habe aufgeräumt, nachdem Combs gegangen war, und dabei oft Gatorade-Flaschen und Schnaps und einmal ein „braunes kristallisiertes Pulver“ auf einer Arbeitsplatte gefunden. Kaplan sagte aus, dass Combs ihm bei zwei Gelegenheiten Bargeld und eine Telefonnummer gab, die er anrufen sollte, um Drogen abzuholen. Kaplans Aussage soll am Donnerstag fortgesetzt werden, wobei auch der Musiker Kid Cudi und vier weitere Zeugen in den Zeugenstand treten sollen. Combs hat auf „nicht schuldig“ plädiert, und zwar in allen Anklagepunkten, einschließlich des Sexhandels und der Verschwörung zur Erpressung, die im Falle einer Verurteilung zu einer lebenslangen Haftstrafe führen könnten.