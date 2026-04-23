Die Stadt-Umland-Bahn ist nun beschlossene Sache. Der Zweckverband StUB hat nun die Einleitung für das Planstellungsverfahren für den Nürnberger Abschnitt gefasst. Der beschlossene Abschnitt reicht von der Endhaltestelle “Am Wegfeld” bis zur Stadtgrenze bei Reutles – der erste von insgesamt fünf Planungsabschnitten. Der Baubeginn für die Umlandbahn ist für 2029 geplant. Der erste Abschnitt soll 2031/32 in Betrieb gehen. Damit sollen die Städte Nürnberg, Erlangen und Herzogenaurach auf einer Strecke von 26 Kilometer im 10-Minuten-Takt miteinander verbunden werden. Weitere Details zur Planfeststellung und zum aktuellen Planungsstand sollen im Rahmen eines Dialogforums im Herbst/Winter dieses Jahres verkündet werden.