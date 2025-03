In Washington D.C. wird der Schriftzug „Black Lives Matter“ in der Nähe des Weißen Hauses entfernt. Zuvor hatte ein republikanischer Kongressabgeordneter damit gedroht, dem Hauptstadtbezirk District of Columbia Gelder in Millionenhöhe zu streichen. Bürgermeisterin Muriel Bowser kündigte auf der Plattform X an, dass der Schriftzug von Künstlern und Studenten übermalt werden soll. Der Schriftzug entstand 2020 nach der Ermordung von George Floyd und Breonna Taylor durch Polizisten.