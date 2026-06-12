In Nürnberg läuft die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners derzeit auf Hochtouren. Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg meldet außergewöhnlich viele Sichtungen der gesundheitsgefährdenden Raupen. Wegen der hohen Zahl an Meldungen müssen Bürger aktuell mit Wartezeiten von rund zwei Wochen rechnen, bis eine Bekämpfung durchgeführt werden kann. Priorität haben Schulen, Kitas und stark frequentierte öffentliche Bereiche. Die Stadt bittet darum, befallene Bäume zu meiden und Nester nicht selbst zu entfernen. Die Raupen breiten sich aktuell wegen der günstigen Witterungsbedingungen der letzten Monate so stark aus.