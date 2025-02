Ein einsam gelegenes Landhotel im Lake District, ein dunkler, stimmungsvoller Salon, darin nur ein Mann und eine Frau, draußen tobt ein Schneesturm. Schnell wird klar, Olivia ist mit ihrem noch frisch angetrauten Ehemann Robert in die Einöde gezogen, um vor etwas zu fliehen. Oder vor jemandem? Was behaglich anfängt, bekommt rasch unangenehme Risse und wird zunehmend ungemütlicher. Stört zunächst nur ein mysteriöser Anruf die scheinbare Ruhe des Paares, mischen ein paar dunkle Geheimnisse aus Olivias Vergangenheit schon bald mehr Unbehagen hinzu. Da steht plötzlich ein sehr undurchsichtiger Mann vor der Tür, der sich angeblich verlaufen hat. Und die Geschichte gönnt Olivia kein Entkommen: Schon bald muss sie den Schrecken der Vergangenheit ins eiskalte Auge blicken … Il vero teatro präsentiert einen packenden Thriller um vier Personen, die in einem Kammerspiel in Echtzeit nach und nach ihre wahre Persönlichkeit offenbaren. Inszenierung: Veronica Buchecker Bühnenbild: Martin Gesslbauer Mit: Daniela Patricia Promont, Christian Schiesser, Alexander Schrei und Florian-Raphael Schwarz Krimi von James Cawood 13. Februar – 1. März 2025 – Forum II 20:00h – ca. 22:00h (inkl. Pause) (tgl. außer So., Mo. & Di.)