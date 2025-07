Ein ganzes Dorf in Schockstarre: Am Montagmittag wurden im Wildecker Ortsteil Richelsdorf (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) zwei Leichen gefunden. Bereits am Vormittag hatte es eine großangelegte Suche der Polizei gegeben. Die ganze Gemeinde ist bestürzt. Am Abend bleiben viele Fragen weiterhin offen.