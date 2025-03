Nach dem verheerenden Erdbeben in Myanmar schwindet die Hoffnung, noch Überlebende unter den Trümmern zu finden. In der besonders schwer getroffenen Stadt Mandalay suchen die Menschen teils mit bloßen Händen nach möglichen Opfern. In dem vom Bürgerkrieg erschütterten südostasiatischen Land fehlt es an Helfern und Räumgerät.