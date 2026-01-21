Nur gut zwei Tage nach dem schweren Zugunglück mit mindestens 43 Todesopfern im Süden Spaniens ist das Land erneut von einem tödlichen Unfall erschüttert worden. In Katalonien brach am Dienstagabend nahe Gelida östlich von Barcelona während eines heftigen Sturms eine Stützmauer zusammen und stürzte auf die Gleise, wo sie einen Nahverkehrszug traf. Dabei kam ein 28 Jahre alter Lokführer, der sich noch in der Ausbildung befand, ums Leben. Nach Angaben des Rettungsdienstes wurden 37 Fahrgäste verletzt, fünf von ihnen schwer.