Erneut viele Tote bei Schüssen auf Palästinenser an Hilfsgüter-Verteilzentrum

Israelische Soldaten haben Augenzeugen zufolge das Feuer auf Menschen im Gazastreifen eröffnet, die an einem Verteilzentrum für Hilfsgüter anstanden. Zuletzt haben sich Berichte über solche Tötungen gehäuft. Die israelische Armee gibt dagegen an, nur "Warnschüsse" abgegeben zu haben. In Tel Aviv demonstrierten wieder tausende Menschen für die Freilassung der Hamas-Geiseln.