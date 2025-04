„Everyone Hates Elon“: Proteste gegen Tesla in London, erster Showroom in Saudi-Arabien

In London ist es am Donnerstag zu Protesten gegen Elon Musk und sein Unternehmen Tesla gekommen. Die Gruppe „Everyone Hates Elon“ zertrümmerte einen Tesla mit Vorschlaghämmern. Am selben Tag wurde der erste Tesla-Showroom in Saudi-Arabien eröffnet.