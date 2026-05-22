Einen Blick hinter die Kulissen durften Interessierte und Angehörige der Bundeswehr am Donnerstag in Grafenau werfen. Bevor 91 Rekruten ihren Fahneneid leisteten, lernten die Besucher den Brückenpanzer Leguan, die Drohne Luna oder das Transportfahrzeug Dingo kennen. Anwesend waren das Aufklärungsbataillon 8 aus Freyung, das Panzergrenadierbataillon 112 aus Regen und das Panzerpionierbataillon 8 aus Ingolstadt. Besonders für die kleinsten Besucher waren die verschiedenen Geräte ein Highlight.