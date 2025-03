Feindbild Elon Musk: Aktivisten besetzen Tesla-Showroom in London

Klimaaktivisten haben in London einen Tesla-Ausstellungsraum besetzt, um gegen Elon Musk zu protestieren. Musk wird für viele Tesla-Händler zum Problem, auch in den USA gibt es Demonstrationen. Die Tesla-Aktie ist abgestürzt, die Autoverkäufe in der EU sind im Januar eingebrochen.