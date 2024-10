In Teilen Frankreichs haben große Regenmengen am Donnerstag für heftige Überschwemmungen gesorgt — in Paris kam ein Mensch ums Leben. Der französische Wetterdienst Météo France erließ für 6 Departements in der Südhälfte des Landes die höchste Warnstufe Rot, in 34 Departements wurde die Warnstufe Orange ausgerufen. Die Betreibergesellschaft Vinci Autoroutes warnte am Abend vor möglichen Behinderungen auf über 30 französischen Autobahnen. 1.500 Feuerwehrleute waren nach Angaben des Innenministeriums im Einsatz. „Wir haben es mit einer Situation zu tun, die in ihrem Ausmaß noch nicht dagewesen ist“, sagte die Ministerin für ökologischen Wandel Agnès Pannier-Runacher. In ihrem Ministerium wurde ein Krisenstab eingerichtet.