Zwei russische Kosmonauten und ein Astronaut der NASA sind am Dienstag zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. Der Start erfolgte vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan. Drei Stunden später erreichten die drei Männer die ISS. In den kommenden acht Monaten wird die Crew wissenschaftliche und technologische Experimente durchführen.