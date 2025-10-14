Bis 1945 haben die Nationalsozialisten in der Heil- und Pflegeanstalt Erlangen etwa 1000 Menschen zum Beispiel durch Verhungern ermordet. Insgesamt fallen der sogenannten “Aktion T4” über 70.000 Menschen zum Opfer. Aus der Hupfla soll bis 2030 ein Gedenk- und Lernort werden. Nach der Machbarkeitsstudie im Januar arbeitet das Gründungsbüro seit Anfang des Monats das Konzept der Gedenkstätte konkreter aus. Heute haben sie mit der Stadt und der Universität Erlangen ihr Konzept dazu vorgelegt.