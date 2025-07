Tausende Menschen haben am Sonntag beim Trauermarsch durch Stuttgart teilgenommen, um an den Völkermord von Srebrenica zu erinnern. Die vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag als Genozid eingestufte Ermordung von mehr als 8000 Bosniaken ereignete sich vor 30 Jahren – genauer in den Tagen vom 11. bis zum 19. Juli 1995. Der Trauermarsch startete am Generalkonsulat von Bosnien und Herzegowina in der Olgastraße in Stuttgart und endete mit einer Gedenkveranstaltung im Stadtgarten. Die Veranstalter sprachen von rund 7000 Teilnehmenden.