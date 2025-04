Die Familie von Gene Hackman hat beantragt, dass die Einzelheiten und Unterlagen zu den Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Tod des Schauspielers und seiner Frau Betsy Arakawa unter Verschluss bleiben. Ein Richter in Santa Fe hat die Freigabe von Unterlagen im Zusammenhang mit den Todesfällen unter der Bedingung genehmigt, dass die Abbildungen der Leichen unkenntlich gemacht werden. Richter Matthew Wilson hat eine Anhörung anberaumt, um zu entscheiden, ob die Freigabe der Unterlagen, die derzeit vorübergehend unter Verschluss gehalten werden, blockiert werden soll. Greg Williams, ein Anwalt von Santa Fe County, hat beantragt, dass die Akten nach staatlichem Recht entsiegelt werden sollten. „Aus dem Gesetz scheint klar hervorzugehen, dass das Recht auf Privatsphäre nicht einfach mit dem Tod erlischt und der Nachlass daher nicht das Recht hat, nach dem Tod einen Anspruch auf Verlust der Privatsphäre geltend zu machen“, so Williams. Neben den Dokumenten und Aufzeichnungen versucht die Familie auch, die Freigabe der Autopsieberichte zu verhindern. Julia Peters, die Vertreterin der Familie Hackman, wies auf die schockierende Natur der Fotos und Videos hin, von denen sie befürchtet, dass sie in den Medien kursieren werden. Der Richter entschied, dass die Aufnahmen der Polizeikamera, die die mumifizierten Körper des Paares zeigen, veröffentlicht werden können, wenn die Bilder zusammen mit anderen Videos vom Tatort unscharf gemacht werden. Die Leichen von Hackman und Arakawa waren im Februar dieses Jahres von Wartungs- und Sicherheitsmitarbeitern in ihrem Haus in Santa Fe entdeckt worden. Die Behörden bestätigten, dass Hackman an einer Herzerkrankung starb, eine Woche nachdem Awakawa an dem Hantavirus gestorben war.