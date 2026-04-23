Täglich finden in den USA Millionen von Gerichtsverfahren statt, doch nur wenige erregen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Die meisten dieser aufsehenerregenden Rechtsstreitigkeiten betreffen prominente Persönlichkeiten und machen aus privaten Auseinandersetzungen und strafrechtlichen Vorwürfen globale Medienereignisse. Der Mordprozess gegen O.J. Simpson zählt zu den berüchtigtsten Prominentenprozessen der Geschichte. Dem ehemaligen NFL-Star wurde vorgeworfen, Ron Goldman und dessen Ex-Frau Nicole Brown Simpson getötet zu haben. Trotz eines medienwirksamen Prozesses und Beweisen, die viele als überzeugend empfanden, wurde er freigesprochen – ein Urteil, das auch Jahrzehnte später noch immer Diskussionen auslöst. Der Verleumdungsprozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard im Jahr 2022 wurde zu einem der meistbeachteten Prominentenprozesse des Jahrzehnts. Das Ex-Paar beschuldigte sich gegenseitig der Misshandlung und Verleumdung, und die Fernsehübertragung des Prozesses machte ihn zu einem globalen Medienspektakel. Die Jury entschied letztendlich zugunsten von Depp, obwohl beide Parteien für schuldig befunden wurden, was die Öffentlichkeit in der Frage der Schuldfrage spaltete. Im Jahr 2021 feuerte Schauspieler Alec Baldwin am Set des Westernfilms „Rust“ eine Requisitenwaffe ab, wodurch die Kamerafrau Halyna Hutchins ums Leben kam. Der Vorfall zog mehrere Ermittlungen und Anklagen nach sich, doch das Verfahren gegen Baldwin wurde 2024 eingestellt, nachdem Zweifel an Beweismitteln aufgekommen waren, die die Staatsanwaltschaft zurückgehalten hatte. Die Trennung von Brad Pitt und Angelina Jolie entwickelte sich zu einem der langwierigsten Promi-Rechtsstreitigkeiten in Hollywood. Neben der Scheidung und dem Sorgerechtsstreit um ihre sechs Kinder erstreckten sich die Spannungen auch auf den Besitz ihres gemeinsamen französischen Weinguts Château Miraval. Der Fall ist noch immer anhängig; die Verhandlung soll 2027 beginnen und die Folgen ihrer Trennung weiterhin in der Öffentlichkeit präsent halten.