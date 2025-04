Für den Vergewaltigungsprozess gegen Harvey Weinstein in Manhattan wurde eine Jury aus sieben Frauen und fünf Männern ausgewählt. Zu den Geschworenen gehören eine Physikerin, eine Fotografin, eine Ernährungsberaterin, ein Software-Ingenieur und ein Sozialarbeiter im Ruhestand. Sechs stellvertretende Geschworene werden noch ausgewählt. Diese Jury hat eine andere Geschlechterzusammensetzung als diejenige, die Weinstein im Jahr 2020 verurteilte und in der mehr Männer als Frauen saßen. Das höchste Gericht New Yorks hob die Verurteilung und die anschließende 23-jährige Haftstrafe im vergangenen Jahr auf. Das Berufungsgericht befand, dass das ursprüngliche Verfahren durch unangemessene Entscheidungen und nachteilige Zeugenaussagen beeinträchtigt worden war. Weinstein, 73, wird erneut angeklagt, weil er 2013 in einem Hotel in Manhattan eine angehende Schauspielerin vergewaltigt und 2006 eine Produktionsassistentin zum Oralsex gezwungen haben soll. Eine dritte Anklage bezieht sich auf eine separate Anschuldigung einer Frau, die nicht in das ursprüngliche Verfahren einbezogen wurde und die behauptet, er habe sie in einem Hotel in Manhattan ebenfalls zum Oralsex gezwungen. Während der Auswahl der Geschworenen wurden die potenziellen Geschworenen zu ihrem Wissen über den Fall, zu ihren Ansichten über Weinstein und zu ihrer Fähigkeit befragt, trotz des Medieninteresses unparteiisch zu bleiben. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung legten Wert darauf, dass die Geschworenen alle Vorurteile beiseite schieben konnten. Weinstein hat auf „nicht schuldig“ plädiert und streitet alle Vorwürfe der nicht einvernehmlichen sexuellen Handlungen ab. Das Wiederaufnahmeverfahren wird voraussichtlich mehrere Wochen dauern und könnte über den endgültigen juristischen Ausgang des Untergangs des ehemaligen Hollywood-Moguls entscheiden.