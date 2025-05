Die Auswahl der Geschworenen für den Prozess gegen Sean „Diddy“ Combs wegen Sexualdelikten und organisierter Kriminalität wird in Kürze beginnen. Aus 150 möglichen Geschworenen werden 12 ausgewählt. Beide Seiten werden die Geschworenen zu ihren Gefühlen gegenüber verschiedenen Aspekten des Falles befragen, einschließlich Combs' Lebensstil, um ihre Fähigkeit zur Unparteilichkeit zu beurteilen. Unter den potenziellen Geschworenen befinden sich einige hochkarätige Namen, darunter Kanye West, Mike Myers und Kid Cudi. Combs sieht sich nach seiner Verhaftung im September 2024 mit fünf Anklagen konfrontiert, darunter Verschwörung zum organisierten Verbrechen und Sexhandel. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm 15 Jahre bis lebenslänglich. Die Staatsanwaltschaft argumentiert, dass Combs sein Geschäft als „kriminelles Unternehmen“ nutzte und Partner missbrauchte, einschließlich des Vorwurfs des Sexhandels mit zwei Frauen zwischen 2009 und 2024. Das Verteidigungsteam des Musikers behauptet, die sexuellen Begegnungen seien einvernehmlich und Teil eines „Swinger“-Lebensstils gewesen. Es wird erwartet, dass die Hauptzeugin Cassie Ventura, Combs' Ex-Freundin, aussagen wird und behauptet, er habe sie während ihrer jahrzehntelangen Beziehung missbraucht und sie zum Sexhandel und Drogenkonsum gezwungen. Der Prozess, der voraussichtlich mindestens acht Wochen dauern wird, beginnt am 12. Mai mit den Eröffnungsplädoyers im Anschluss an das dreitägige Auswahlverfahren der Geschworenen.