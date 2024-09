Großbrand in Reutlingen | Warnung an Bevölkerung

In Reutlingen (Baden-Württemberg) ist in der Nacht zum Dienstag eine Lagerhalle in Brand geraten — wegen starker Rauchentwicklungen wurde die Bevölkerung von den Einsatzkräften gewarnt. Das Feuer brach gegen 4 Uhr im Industriegebiet „In Laisen“ aus. Verletze gebe es nicht. Anwohnerinnen und Anwohner seien aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten, sagte ein Sprecher der Polizei. Es bestehe allerdings keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Brandursache sei noch unklar, ebenso die Schadenshöhe, sagte der Polizeisprecher.